УГМК победил "Казаночку"

УГМК обыграл "Казаночку" в матче регулярного сезона женской премьер-лиги. Клуб из Екатеринбурга идет на втором месте в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

Женщины

Регулярный сезон

"Динамо" (Новосибирская область) - "Спартак" (Ногинск) - 64:62 (18:17, 12:18, 20:11, 14:16)

МБА (Москва) - "Инвента" (Курск) - 93:85 (25:24, 14:21, 26:14, 16:22, 12:4)

"Надежда" (Оренбургская область) - "Динамо" (Москва) - 70:55 (18:14, 16:13, 22:16, 14:12)

"Казаночка" (Казань) - УГМК (Екатеринбург) - 53:76 (13:20, 5:22, 18:11, 17:23)