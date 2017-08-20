Тайлер Ханикатт: "Благодарен "Химкам", которые помогли мне вырасти в баскетболиста команды Евролиги"

Форвард "Химок" Тайлер Ханикатт подчеркнул, что рад вернуться в подмосковную команду. Он также добавил, что благодарен клубу за то, что он помог ему вырасти в баскетболиста команды Евролиги, после чего его карьера пошла в гору.

Напомним, что 27-летний игрок уже выступал в "Химках" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в турецкий "Анадолу Эфес".

– В "Химки" я вернулся с чувствами радости, восторга и гордости. Знаю, что болельщики по мне скучали, и сегодня приятно было увидеть знакомые лица, – приводит пресс-служба "Химок" слова Ханикатта. – С нетерпением жду нового сезона. Самое приятное воспоминание – победа в Кубке Европы в 2015 году, тогда это была наша главная цель. Это позволило нам выйти в Евролигу, где я зарекомендовал себя как игрок высокого уровня. В этом плане я благодарен "Химкам", которые помогли мне вырасти в баскетболиста команды Евролиги, после чего моя карьера пошла в гору. Надеюсь, нас ждет успешный сезон, так как у нас собрался отличный состав.