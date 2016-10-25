РФБ создала рабочую группу по урегулированию ситуации с долгами "Динамо"

Приказом президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко создана рабочая группа по урегулированию ситуации с финансовыми задолженностями "Динамо", информирует пресс-служба федерации.

В состав группы вошли представители РФБ Светлана Гюр, Алена Черенкова, Александр Новожилов (Федерация баскетбола Москвы), представители клуба "Динамо" Александр Кашинцев и спортивного общества "Динамо" Игорь Миклушов.

Цель создания рабочей группы - выявить все имеющиеся на текущий момент задолженности перед игроками, тренерам и сопровождающими лицами, включенными в паспорта команды предыдущих спортивных сезонов.

- Баскетбольный клуб "Динамо" - один из старожилов отечественного баскетбола, поэтому ситуация с долгами московского клуба перед игроками и тренерами у всех на слуху, - приводит пресс-служба РФБ слова Гюр. - Президент поручил нам до окончания текущего года поставить точку в этом вопросе, учитывая интересы всех сторон. Для этого нам потребуется активное содействие всех фигурантов этой долговой истории в предоставлении информации и документов в РФБ по данному вопросу.