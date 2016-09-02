10:53 | БАСКЕТБОЛ — Россия

РФБ смягчил наказания дисквалифицированным за ставки игрокам

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На очередном заседании комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ним было принято решение смягчить наказания дисквалифицированных ранее пятерых игроков. Как сообщает пресс-служба РФБ, руководствуясь "Положением о мерах по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей", Григорию Андрееву ("Самара") вынесено замечание, Инне Зинчук, Юлии Клименко (обе – "Шахты-ЮРГПУ (НПИ)") и Владимиру Чичайкину ("Союз-Заречный") оставшийся срок дисквалификации был заменен на условный, а Дмитрию Загнойко ("Рускон-Мордовия"), помимо условного наказания, также вынесено замечание.

Напомним, в мае 2016 года комиссия РФБ постановила дисквалифицировать Загнойко, Андреева и Зинчук до окончания сезона-2016/17, Клименко и Чичайкина до конца сезона-2018/19.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/09/02/smyagcheny-nakazaniya-pyaterym-diskvalifitsirovannym-ranee-igrokam/

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