РФБ смягчил наказания дисквалифицированным за ставки игрокам

На очередном заседании комиссии Российской федерации баскетбола (РФБ) по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ним было принято решение смягчить наказания дисквалифицированных ранее пятерых игроков. Как сообщает пресс-служба РФБ, руководствуясь "Положением о мерах по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей", Григорию Андрееву ("Самара") вынесено замечание, Инне Зинчук, Юлии Клименко (обе – "Шахты-ЮРГПУ (НПИ)") и Владимиру Чичайкину ("Союз-Заречный") оставшийся срок дисквалификации был заменен на условный, а Дмитрию Загнойко ("Рускон-Мордовия"), помимо условного наказания, также вынесено замечание.

Напомним, в мае 2016 года комиссия РФБ постановила дисквалифицировать Загнойко, Андреева и Зинчук до окончания сезона-2016/17, Клименко и Чичайкина до конца сезона-2018/19.