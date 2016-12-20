12:12 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Основная задача РФБ в 2017 году - привлечение в Россию знаковых баскетбольных событий

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Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что в число главных задач организации в 2017 году будет входить привлечение в Россию знаковых баскетбольных событий – женского чемпионата Европы-2019 и мужского чемпионата мира-2023. По словам главы РФБ, также очень важно создать максимально прозрачную самоокупаемую проектно-ориентированную структуру РФБ с соответствующей материальной базой.

– В новом году РФБ будет работать, опираясь на три обновленные дирекции: спортивную, управляющую и дирекцию по развитию, – приводит пресс-служба РФБ слова Кириленко. – Главными задачами РФБ я вижу привлечение в Россию знаковых баскетбольных событий – чемпионата Европы-2019 среди женщин и чемпионата мира-2023 среди мужчин; также важно создать максимально прозрачную самоокупаемую проектно-ориентированную организационную структуру РФБ с соответствующей материальной базой.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/12/20/novogodnee-pozdravlenie-andreya-kirilenko/

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