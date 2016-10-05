Марко Тодорович: "Цель Химок" - прогрессировать на каждой тренировке, в каждом матче"

Форвард "Химок" Марко Тодорович надеется, что в новом сезоне его команда будет прогрессировать и станет лучшей. По его мнению, для этого нужно много работать и побеждать в каждом матче.

- В команде произошло много изменений, - цитирует пресс-служба клуба Тодоровича. - Поначалу могут возникнуть сложности, так как, к примеру, Стас Ильницкий и я приехали лишь три недели назад из расположения своих сборных. Три американца и Нобель Бунгу-Коло присоединились к клубу месяц назад. Все вместе мы находимся только пару недель и, возможно, какое-то время будет непросто. Мы должны усердно работать, быть собранными и все вместе сделать шаг вперед, чтобы выиграть как можно больше матчей. В первые два месяца в нашем расписании много домашних игр, особенно в Единой лиге ВТБ, и мы должны выиграть их.

Главное – день за днем становиться лучшей командой. Это и есть наша цель – прогрессировать на каждой тренировке, в каждом матче. Цели у команды высокие, но сейчас не время говорить о них. Нужно просто работать и побеждать. Когда сезон завершится, мы сделаем подробные выводы и решим, был ли он хорошим, плохим или нормальным.