Маццон - новый главный тренер "Автодора"

Новым главным тренером "Автодора" стал Андреа Маццон, информирует официальный сайт клуба. С 51-летним итальянским специалистом, признававшимся лучшим тренером года в Греции и Италии, подписан контракт на сезон-2017/2018. К работе он приступит в середине августа.

Отмечается, что за плечами Маццона более 25 лет тренерского опыта в профессиональном баскетболе, 13 сезонов в качестве главного тренера итальянских и греческих клубов, работа в D-лиге НБА и чемпионате Китая, награды "Тренер года" в Греции и Италии, победы в Кубке Корача и Суперкубке Италии, выход в "Топ 16" Евролиги, а также финалы Кубка ULEB и Кубка Сапорты. Команды, возглавляемые итальянцем, неизменно входят в тройку лучших по защите в своих национальных чемпионатах, а сам Маццон является приверженцем быстрого и агрессивного стиля.

В сезоне-2015/16 наставник работал в системе "Филадельфии". Минувший сезон начинал в качестве наставника китайского клуба "Фошань Лонг-Лайонс".