"Химки" лишились еще одного лидера

Один из ведущих игроков подмосковных "Химок" американец Энтони Гилл выбыл из строя на срок около трех недель из-за травмы спины. Игрока некоторое время беспокоили боли, и после поражения от "Баварии" в Евролиге он прошел углубленное обследование. По его итогам Гиллу назначен трехнедельный курс лечения, сообщает клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне 26-летний Гилл провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, набирая в среднем по 12,1 очка и делая 3,9 подбора за игру. Напомним, что ранее подмосковная команда на месяц потеряла своего лучшего снайпера Алексея Шведа.