Димитрис Итудис: "Воронцевич - важный игрок для ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что счастлив тем, что нападающий Андрей Воронцевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года.

– Воронцевич – тяжелый форвард современной формации, важный для нас российский игрок, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Он провел 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу.

Воронцевич продлил контракт с ЦСКА