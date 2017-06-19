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Димитрис Итудис: "Воронцевич - важный игрок для ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что счастлив тем, что нападающий Андрей Воронцевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года.

– Воронцевич – тяжелый форвард современной формации, важный для нас российский игрок, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Он провел 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу.

Воронцевич продлил контракт с ЦСКА

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=16134

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Спринт

Воронцевич полностью провалил весь сезон, и по уровню игры не соответствует амбициям БК ЦСКА. Теперь благодаря не профессионализму Ватутина армейский клуб еще 3 года будет мучатся с таким слабым игроком в составе.

15:00