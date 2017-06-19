Воронцевич продлил контракт с ЦСКА

Нападающий Андрей Воронцевич подписал новое соглашение с ЦСКА. Контракт с 29-летним баскетболистом рассчитан на три года.

– Очень рад продлению отношений с клубом, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Воронцевича. – Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Быть армейцем – это почет и гордость. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами.

Игрок выступает за армейцев с 2006 года. Он провел за клуб 555 игр, по этому показателю он уступает только капитану Виктору Хряпе. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич в среднем за матч набирал 6 очков, делал 3 подбора и 1,2 передачи.