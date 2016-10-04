Димитрис Итудис: "План ЦСКА на предсезонку был ничего не менять"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что планом на предсезонную подготовку было ничего не менять. Также он признался, что остался доволен трансферной работой команды.

– План был ничего не менять, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Сохранить ядро команды. У многих были действующие контракты, и первое, что мы сделали после "Финала четырех", – договорились с Нандо. Спасибо за это нашему менеджменту, владельцам и спонсорам – это был важный шаг. Кроме того, как вы знаете, я стремлюсь к тому, чтобы в ядре команды были качественные российские игроки. Очень жаль, что сейчас с нами не работает Паша, надеюсь, он скоро восстановится – на сегодня это главное. Появилась возможность подписать Антонова, и мы ее не упустили. Семен приходит к нам опытным игроком, он боец, который призван заменить Деметриса Николса. Мне нравилось, как играл Ди-Николс, он был важным игроком для нас. Я пригласил его из Самары, когда клубы уровня Евролиги им не интересовались. Мы вывели его на большую сцену, и сейчас он продолжит карьеру в "Панатинаикосе". Антонов – хороший российский игрок, который выступает на той же позиции. Кроме того, нам хотелось усиления под кольцом, и мы пригласили Джеймса Огастина. В итоге в предсезонке он был нашим единственным опытным центровым из-за травмы Хайнса, реабилитации Коробкова и Фрилэнда. При этом мне понравилось, как проявил себя Джеймс. Он делает именно то, ради чего его подписывали: он атлетичный "большой", старательный, отдающий себя на площадке на сто процентов. Затем мы пригласили Джеффа Эйрса из-за обилия травм и нашего желания спокойно себя чувствовать на позиции центра.

Мы хотели оставить команду, систему нетронутой. Как я сказал на днях Андреасу Пистиолису, мы приглашали людей со стороны в команду, в которой сложилась очень хорошая обстановка. И даже если у них есть какие-то плохие черты, они незамедлительно адаптировались к обстановке в раздевалке. Для меня это важно. На пресс-конференции во время Кубка Гомельского наш капитан сказал: "Я знаю свою роль, я здесь ветеран, который помогает тренеру и его штабу, я готов получать те минуты, которые мне выделяют". У каждого есть своя особая роль. Каждый понимает и принимает это. И это процесс, который требовал времени. Мы многого добились в этом процессе и хотим сохранить все хорошее.