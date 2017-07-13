ЦСКА заключил контракт с Отелло Хантером

Центровой Отелло Хантер стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний американец является выпускником университета "Огайо Стэйт", по окончании которого в 2008 году он оказался в клубе НБА "Атланта". Хантер провел в составе "ястребов" два сезона, приняв участие в 27 матчах в качестве резервиста и периодически появляясь в составе команды D-лиги "Анахайм". Также он выступал за европейские и китайские клубы.

В минувшем сезоне в составе "Реала" Хантер принял участие в 35 матчах Евролиги (7,6 очка, 4,5 подбора, 65,5% двухочковых) и 30 поединках чемпионата Испании (6,4 очка, 4,6 подбора).

- В последние три года Хантер играет на высоком уровне, – отметил главный тренер армейцев Димитрис Итудис, – он был частью команд "Олимпиакоса" и "Реала", которые выходили в "Финалы четырех" и боролись там, причем он был важным элементом паззла. Нам был необходим еще один "большой", который, наряду с Кайлом (Хайнс. – Прим. "СЭ"), привносил в игру атлетизм, защиту, подборы, умение убегать в отрывы. У Отелло есть желание и настрой быть частью побеждающей команды. Знаю, что у него было множество предложений, но он выбрал переезд в Москву.