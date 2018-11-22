"Все должно остаться внутри команды". Тренер сборной России о словах Шведа

Ассистент главного тренера сборной России Сергея Базаревича Сергей Быков, комментируя высказывание защитника "Химок" Алексея Шведа о том, что баскетболист ЦСКА Джоэл Боломбой не станет усилением для национальной команды, заявил, что не считает нужным выносить сор из избы.

- Не буду комментировать эту ситуацию, так как я часть команды, - сказал Быков. У меня есть свое мнение, но я промолчу. Здесь действует принцип семьи: если один ребенок про другого ребенка начал плохо говорить, это плохо, но это внутри семьи решается. Сор из избы не выносится и все внутри команды остается. Никому это сейчас не нужно.

- Сборная собирается в ближайшие дни в Новогорске и начинает подготовку к отборочным матчам ЧМ-2019. Алексей Швед на первый матч с Финляндией 30 ноября не приедет, поскольку у него в этот же день матч за "Химки" в Евролиге. Приедет ли он на матч с Чехией 3 декабря?

- Понимаете, у меня голова сейчас занята тем, как "химию" в команде сделать. Но точно не тем, приедет или не приедет Швед на матч. Это организационный вопрос, он не решается в один момент. (Игорь Барышев)

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