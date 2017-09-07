Сергей Базаревич: "Вторую игру подряд мы теряем концентрацию в третьей четверти"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Великобританией в заключительном матче группового турнира Евробаскета отметил, что команде удалось сдержать атаку соперника. По его словам, подопечные не совсем удачно действовали в третьей четверти.

- Надо было ответить на те неудачные 20 минут в матче с Латвией, - цитирует Базаревича пресс-служба турнира. - Думаю, нам это удалось. Ребята играли с огнем, а нашей целью было остановить атаку соперника, в которой собраны талантливые игроки. В атаке показатели соперника были лучше наших. В целом мы с задачей справились. Хотели, чтобы соперник забрасывал не больше 16 очков за четверть. У нас это получилось, за исключением третьей четверти. Вторую игру подряд мы теряем концентрацию в третьей четверти.