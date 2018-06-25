Россия обыграла Латвию в товарищеском матче

Сборная России обыграла сборную Латвии (79:71) в товарищеском матче, который прошел в Риге. Самым результативным в составе российской команды стал Дмитрий Хвостов, который набрал 22 очка.

Россияне готовятся к завершающим отборочным матчам чемпионата мира со сборными Бельгии (29 июня, на выезде) и Франции (2 июля, дома).

Товарищеский матч

Латвия – РОССИЯ - 71:79 (21:28, 21:18, 18:9, 11:24)

Россия: Хвостов (23), Антонов (14), Карасев (11), Курбанов (6+6 подборов+5 передач), Мозгов (6), Фридзон (6), Зубков (5), Д.Кулагин (3), Ивлев (2), Клименко (2), М.Кулагин (1), Бабурин (0), Ухов (0), Ильницкий (0).