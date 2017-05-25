"Известия": Базаревич близок к уходу из "Трабзонспора"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич с большой вероятностью покинет "Трабзонспор". По информации "Известий", турецкий клуб готов продлить контракт со специалистом еще на один сезон, однако сам Базаревич хочет рассмотреть более интересные варианты продолжения карьеры. Сообщается, что в услугах наставника сегодня заинтересованы клубы Единой лиги ВТБ, немецкой Бундеслиги и итальянской Лиги А.

Решение 52-летнего тренера покинуть турецкую Суперлигу во многом обусловлено нестабильным финансовым положением команды из Трабзона. В ходе сезона-2016/17 у клуба несколько раз возникали серьезные задолженности перед игроками и тренерами. По словам агента Базаревича Обрада Фимича, "Трабзонспор" до сих пор не рассчитался с российским тренером.

Под руководством Базаревича "Трабзонспор" занял 12-е место в регулярном сезоне. Изначально перед тренером стояла задача вывести команду в плей-офф, однако после Нового года у команды начались финансовые сложности. В середине марта задолженность клуба перед баскетболистами составляла 2,5 месяца, что привело к бойкоту тренировок и серии поражений, которые отбросили команду за пределы топ-8.