01:40 25 сентября | БАСКЕТБОЛ

Димитрис Итудис: "Игроки ЦСКА нашли энергию в своих сердцах и душах"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что его команда не лучшим образом начала полуфинальный матч Кубка Гомельского против УНИКСа (84:75). В финале соперником армейцев станет "Маккаби".

– Поздравляю команду с победой. Всегда приятно порадовать болельщиков, особенно на таком важном для нас турнире, который носит имя великого тренера и великого человека Александра Гомельского, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Игра у нас сегодня получилась нестабильной. Мы начали без энергии, довольно вяло.

Зато после перерыва копнули глубже в себе, в наших сердцах и душах, стали обороняться с руками и за счет наших физических параметров. Конечно, наша защита была сфокусирована на Лэнгфорде, но при этом мы хорошо оборонялись внутри трехочковой дуги, позволив сопернику реализовать всего 36 процентов двухочковых бросков.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15539

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