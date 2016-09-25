Димитрис Итудис: "Игроки ЦСКА нашли энергию в своих сердцах и душах"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что его команда не лучшим образом начала полуфинальный матч Кубка Гомельского против УНИКСа (84:75). В финале соперником армейцев станет "Маккаби".

– Поздравляю команду с победой. Всегда приятно порадовать болельщиков, особенно на таком важном для нас турнире, который носит имя великого тренера и великого человека Александра Гомельского, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Игра у нас сегодня получилась нестабильной. Мы начали без энергии, довольно вяло.

Зато после перерыва копнули глубже в себе, в наших сердцах и душах, стали обороняться с руками и за счет наших физических параметров. Конечно, наша защита была сфокусирована на Лэнгфорде, но при этом мы хорошо оборонялись внутри трехочковой дуги, позволив сопернику реализовать всего 36 процентов двухочковых бросков.