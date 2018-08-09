Андрей Кириленко: "Не видим препятствий для получения Боломбоем паспорта РФ"

Президент РФБ Андрей Кириленко не видит препятствий для получения российского гражданства новичком ЦСКА Джоэлом Боломбоем. 24-летний игрок является уроженцем Донецка, в четыре года он переехал в США, где получил американский паспорт.

– Джоэл – сильный игрок. И мы не видим никаких препятствий к тому, чтобы человек, у которого мама – русская, мог бы подать документы на получение гражданства Российской Федерации, – цитирует "Р-Спорт" Кириленко. – При этом вполне логично, что, имея русские корни, у Боломбоя есть желание играть за сборную России.

В то же время, как мне кажется, мы уделяем слишком много внимания этим вопросам. По существующим правилам только один натурализованный игрок может выступать за сборную той или иной страны. А так как баскетбол – командный вид спорта, появление одного игрока не оказывает существенного влияния.

РФБ не делает акцент на то, чтобы повально натурализовать игроков. Это не самоцель. Хотя, конечно, если есть родственные связи, привязки к России, русскому языку, нашей культуре, мы не можем не пойти навстречу. Но это – единичная история.