"Юта" официально отчислила Роуза

"Юта" отчислила разыгрывающего Деррика Роуза, который перешел в команду в результате трехстороннего обмена с "Кливлендом" и "Сакраменто", сообщает официальный сайт клуба. За "Джаз" он не успел провести ни одной встречи.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Юта" изначально планировала отчислить игрока. Теперь главным претендентом на Роуза является "Миннесота".

В этом сезоне разыгрывающий провел всего 16 игр за "Кавальерс" в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 9,8 очка, делая по 1,8 подбора и 1,6 передач.