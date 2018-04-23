"Вашингтон" сравнял счет в серии с "Торонто", Бил и Уолл набрали 58 очков

"Вашингтон" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл на своей площадке "Торонто" - 106:98. "Уизардз" сравнял счет в серии - 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 35 очков. Защитники "Вашингтона" Брэдли Бил и Джон Уолл на двоих заработали 58 очков.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Вашингтон" - "Торонто" - 106:98 (22:30, 18:21, 40:29, 26:18)

В: Бил (31), Уолл (27+14 передач), Гортат (12).

Т: Дерозан (35), Лоури (19), Валанчюнас (11).

Счет в серии: 2-2.