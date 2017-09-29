В НБА пока не решили, наказывать ли игроков за неуважение к гимну США

НБА еще не приняла решение, стоит ли наказывать игроков, проявляющих неуважение к гимну США, сообщает журналист ESPN Ян Бегли в своем Твиттере. Комиссионер НБА Адам Сильвер пообещал, что лига будет рассматривать подобные эпизоды.

Напомним, что ряд игроков НФЛ в последнее время слушают гимн США, стоя на одном колене. Эти акции направлены против произвола полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов. К протесту присоединились и представители других видов спорта. Так баскетболистки "Лос-Анджелес Спаркс" вообще не вышли на паркет во время гимна США в преддверии финального матча женской НБА против "Миннесоты".