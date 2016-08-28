Полиция предъявила обвинения подозреваемым в убийстве кузины Дуэйна Уэйда

Полиция предъявила обвинения подозреваемым в убийстве двоюродной сестры защитника "Чикаго" Дуэйна Уэйда, утверждает AP. В убийстве обвиняются братья Дарвин и Дэррен Соррелсы. На данный момент следствие пытается установить причину, по которой была устроена стрельба.

Ранее сообщалось, что Николь Олдридж погибла в результате перестрелки. По информации источника, 32-летняя женщина отводила ребенка в школу и попала в перестрелку между двумя мужчинами. Одна пуля попала Олдридж в руку, а вторая - в голову. Женщина скончалась на месте, один из стрелявших был задержан полицией.