21:55 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Полиция предъявила обвинения подозреваемым в убийстве кузины Дуэйна Уэйда

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Полиция предъявила обвинения подозреваемым в убийстве двоюродной сестры защитника "Чикаго" Дуэйна Уэйда, утверждает AP. В убийстве обвиняются братья Дарвин и Дэррен Соррелсы. На данный момент следствие пытается установить причину, по которой была устроена стрельба.  

Ранее сообщалось, что Николь Олдридж погибла в результате перестрелки. По информации источника, 32-летняя женщина отводила ребенка в школу и попала в перестрелку между двумя мужчинами. Одна пуля попала Олдридж в руку, а вторая - в голову. Женщина скончалась на месте, один из стрелявших был задержан полицией.

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