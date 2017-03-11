"Голден Стэйт" проведет матч с "Сан-Антонио" без Карри, Томпсона и Игуодалы

Тренерский штаб "Голден Стэйт" принял решение дать отдохнуть своим лидерам после матча регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (102:103), который состоялся в субботу, сообщает The Score. Таким образом, против "Сан-Антонио" не сыграют Стефен Карри, Клэй Томпсон, Андре Игуодала и Дрэймонд Грин.

Отметим, что у "Спэрс" не сможет сыграть форвард Кавай Леонард, который досрочно покинул площадку в матче с "Оклахома-Сити" (92:102). Защитник "Оклахомы" Виктор Оладипо, выполняя бросок, завалился на бок и выбросил руку в сторону. Рядом с ним стоял Леонард, которому рука прилетела в лицо.

Леонард покинул площадку в матче с "Оклахомой" после сильного удара по лицу