"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Орлеан", Карри установил новый рекорд

В матче регулярного чемпионата "Голден Стэйт" одержал победу над "Нью-Орлеаном" - 116:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 46 очков. В этой игре он установил новый рекорд лиги по количеству трехочковых, реализовав 13 из 17 попыток.

В другой встрече "Детройт" в гостях уступил "Клипперс" - 82:114. Самым результативным игроком стал защитник клуба из Лос-Анджелеса Крис Пол, который набрал 24 очка.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" - "Нью-Орлеан" - 116:106 (28:24, 35:25, 21:29, 32:28)

"Клипперс" - "Детройт" - 114:82 (33:15, 29:17, 29:21, 23:29)