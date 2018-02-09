"Бостон" в овертайме одолел "Вашингтон"

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на выезде в овертайме вырвал победу у "Вашингтона" - 110:104 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Селтикс" Кайри Ирвинг, набравший 28 очков. У хозяев дабл-даблами отметились Отто Портер и Марчин Гортат. Напомним, что лидер "Уизардз" Джон Уолл пропускал игру из-за травмы.

Для "Бостона" победа стала пятой в последних шести играх. Столичная команда потерпела второе поражение подряд после серии из-за пяти выигранных встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Бостон" - 104:110 ОТ (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)

В: Портер (27 + 11 подборов), Бил (18 + 9 передач), Саторански (14), Убре (11), Гортат (10 + 10 подборов).

Б: Ирвинг (28), Дж. Браун (18), Маркус Моррис (15 + 8 подборов), Розир (12), Эл Хорфорд (12 + 7 подборов), Тэйтум (11).