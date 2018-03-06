39 очков Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Лейкерс"

"Портленд" победил "Лейкерс" со счетом 108:103 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Трэйл Блэйзерс" Дэмиэн Лиллард, набравший 39 очков. Центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

В составе команды из Лос-Анджелеса 21 очко на свой счет записал форвард Джулиус Рэндл. Еще 19 очков набрал Айзея Томас.

Отметим, что "Лейкерс" прервал серию из пяти побед подряд. "Портленд" выиграл седьмой матч кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Портленд" – 103:108 (24:27, 31:31, 25:15, 23:35)

Л: Рэндл (21), Томас (19), Колдуэлл-Поуп (16).

П: Лиллард (39), Макколлум (22), Нуркич (16+16 подборов).