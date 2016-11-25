Виктор Хряпа: "ЦСКА стоит обратить внимание на свою игру в начале матчей Евролиги"

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (112:84) заявил, что команде стоит обратить внимание на игру в стартовых отрезках встреч. Отметим, что ЦСКА побил свой рекорд по набранным очкам в отдельном матче Евролиги, ранее державшийся на отметке в 109 баллов.

– Мы изначально настраивались на тяжелый матч, так как "Баскония" всегда играет агрессивно в защите и провоцирует много потерь у соперника, – цитирует "Р-Спорт" Хряпу. – У них было больше времени на подготовку, чтобы разобрать нас, накопить сил. Тяжело не заметить тот факт, мы уже четвертую игру начинаем плохо. Именно старт нам не удается, нужно обратить на это внимание. Первую четверть мы сыграли плохо, но зато следующие три четверти по всем показателям были лучше соперника.