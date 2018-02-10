Веселы обошел де Коло и Дончича в споре за звание MVP 22-го тура Евролиги

Форвард "Фенербахче" Ян Веселы признан MVP 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Во встрече с "Бамбергом" чех отметился дабл-даблом (26 очков и 11 подборов). Для него это звание самого ценного игрока тура Евролиги стало третьим в карьере.

В споре за звание MVP Веселы опередил защитника "Реала" Луку Дончича (27 очков в матче против "Олимпиакоса") и защитника ЦСКА Нандо де Коло (30 очков в матче с "Валенсией").