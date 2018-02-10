Веселы обошел де Коло и Дончича в споре за звание MVP 22-го тура Евролиги

Форвард "Фенербахче" Ян Веселы признан MVP 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Во встрече с "Бамбергом" чех отметился дабл-даблом (26 очков и 11 подборов). Для него это звание самого ценного игрока тура Евролиги стало третьим в карьере.
В споре за звание MVP Веселы опередил защитника "Реала" Луку Дончича (27 очков в матче против "Олимпиакоса") и защитника ЦСКА Нандо де Коло (30 очков в матче с "Валенсией").
The Round 22 MVP...– EuroLeague (@EuroLeague) 10 февраля 2018 г.
With the Double-Double!@JanVesely24 👏 pic.twitter.com/7pCdKK0Rop
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