"Уникаха" обыграла "Фенербахче" на старте Евролиги

"Уникаха" победила дома "Фенербахче" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Костас Слукас, на счету которого 15 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

Уникаха (Испания) - Фенербахче (Турция) - 68:67 (20:20, 16:21, 14:16, 18:10)

У: Шермадини (12), Мусли (9), Ващински (8), Недович (8).

Ф: Слукас (15), Датоме (13), Веселы (12), Уонамейкер (6).

12 октября.