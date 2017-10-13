00:06 | Баскетбол — Евролига

"Уникаха" обыграла "Фенербахче" на старте Евролиги


"Уникаха" победила дома "Фенербахче" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Костас Слукас, на счету которого 15 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

Уникаха (Испания) - Фенербахче (Турция) - 68:67 (20:20, 16:21, 14:16, 18:10)

У: Шермадини (12), Мусли (9), Ващински (8), Недович (8).

Ф: Слукас (15), Датоме (13), Веселы (12), Уонамейкер (6).

12 октября.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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