20:07 20 апреля | Баскетбол — Евролига

УГМК вышел в финал Евролиги

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В полуфинальном противостоянии российских клубов в рамках Евролиги курское "Динамо" проиграло УГМК со счетом 77:84. Екатеринбуржскому клубу удавалось вести в счете только в двух четвертях – в 1-й (23:21) и 3-й (27:16).

Второй финалист определится в матче "Шопрон""Университеси Якын Догу". Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

Баскетбол

Евролига. Женщины

1/2 финала

Динамо К (Россия) – УГМК (Россия) – 77:84 (21:23, 22:19, 16:27, 18:15)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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/Fomix/

Цитата: "Екатеринбуржскому клубу удавалось вести в счете только в двух четвертях" И что это значит?

00:06

ALEXEY959595

Главное теперь, чтобы УГМК финал не просрали. А то получится ни вам и ни нам

20:22 20 апреля

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