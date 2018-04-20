УГМК вышел в финал Евролиги

В полуфинальном противостоянии российских клубов в рамках Евролиги курское "Динамо" проиграло УГМК со счетом 77:84. Екатеринбуржскому клубу удавалось вести в счете только в двух четвертях – в 1-й (23:21) и 3-й (27:16).
Второй финалист определится в матче "Шопрон"– "Университеси Якын Догу". Начало встречи в 21.00 по московскому времени.
Баскетбол
Евролига. Женщины
1/2 финала
Динамо К (Россия) – УГМК (Россия) – 77:84 (21:23, 22:19, 16:27, 18:15)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/women/euroleague/2017-2018/
/Fomix/
Цитата: "Екатеринбуржскому клубу удавалось вести в счете только в двух четвертях" И что это значит?
00:06
ALEXEY959595
Главное теперь, чтобы УГМК финал не просрали. А то получится ни вам и ни нам
20:22 20 апреля