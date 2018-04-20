УГМК вышел в финал Евролиги

В полуфинальном противостоянии российских клубов в рамках Евролиги курское "Динамо" проиграло УГМК со счетом 77:84. Екатеринбуржскому клубу удавалось вести в счете только в двух четвертях – в 1-й (23:21) и 3-й (27:16).

Второй финалист определится в матче "Шопрон"– "Университеси Якын Догу". Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

Баскетбол

Евролига. Женщины

1/2 финала

Динамо К (Россия) – УГМК (Россия) – 77:84 (21:23, 22:19, 16:27, 18:15)