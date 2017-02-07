УГМК победил "Лилль" в домашнем матче Евролиги

УГМК в домашнем матче Евролиги обыграл "Лилль". Для команды из Екатеринбурга это 11-я победа в 12-й встрече. Самой результативной в составе УГМК стала Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков.

В следующем матче УГМК примет "Надежду", которую сейчас опережает на 4 очка, но у оренбургской команды есть одна игра в запасе.

Евролига

Женщины

Группа B

УГМК (Россия) – "Лилль" (Франция) – 91:69 (23:21, 32:12, 22:14, 14:22)