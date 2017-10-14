Томас Робинсон: "Сложно впервые в жизни играть далеко от дома"

Форвард "Химок" Томас Робинсон после победы над "Валенсией" (75:70) в первом матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что не знал, чего ожидать от дебютной встречи. По его словам, получилась хорошая игра.

- Было очень важно начать сезон в Евролиге с победы, - приводит "Р-Спорт" слова Робинсона. - Не совсем знал, чего ожидать, какая будет атмосфера, но мне очень понравилась поддержка, которую мы получили в Мытищах. Хорошая игра и хорошая победа. Конечно, сложно впервые в жизни играть далеко от дома, но в конце концов это тот же баскетбол, тот же мяч и те же кольца. Для меня не имеет значения, сколько минут я получил, я буду одинаково отдаваться игре, сколько бы времени не проводил на площадке.