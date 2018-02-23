Тайлер Ханикатт: "Химки" постарались закрыть Калатеса"

Форвард "Химок" Тайлер Ханикатт заявил, что он и его партнеры проделали большую работу и подготовился к матчу против "Панатинаикоса" в рамках регулярного чемпионата Евролиги. "Химки" выиграли со счетом 78:61.

– Мы хотели оказать максимальное давление на Калатеса и не позволить ему создавать моменты для своих партнеров в нападении, – цитирует официальный сайт "Химок" Ханикатта. – Знали, что "Пао" часто переключается в защите, но обычно такая защитная игра с многочисленными "сменами" может обернуться против вас. Думаю, в этом плане мы проделали хорошую работу, а наши защитники находили моменты.