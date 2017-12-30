Стефан Маркович: "В матче с "Барселоной" очки набрали только четыре игрока "Химок". Это проблема"

Защитник "Химок" Стефан Маркович после поражения от "Барселоны" (65:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что нужно задействовать больше игроков в атаке. 29-летний серб подчеркнул, что это важно для того, чтобы рассредоточить внимание защиты соперника.

– Конечно, это проблема, что очки набрали, по сути, только четыре человека, – цитирует "Р-Спорт" Марковича. – Особенно она ощущается в таких сложных матчах, как против "Барселоны". Мы должны добиться того, чтобы в атаке были задействованы, помогали больше игроков. Иначе очень сложно попасть в игровой ритм, а твоему сопернику наоборот проще – так он может сосредоточиться на конкретных игроках, через которых идет нападение. Все должны помогать, играет команда, и мы должны серьезно подумать об этом.

"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 23 очка после 15 игр.

Отметим, что на самом деле в матче с "Барселоной" очки набрали пять игроков "Химок".