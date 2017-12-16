Серхио Родригес: "Матч с "Маккаби" нельзя назвать нервным"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Маккаби" (101:86) отметил, что команде удалось сдержать соперника с самого начала. По его словам, преимущество в игре удалось добиться во второй четверти.

- Не думаю, что про этот матч стоит использовать слово "нервный", мы провели очень хороший матч, - приводит "Р-Спорт" слова Родригеса. - Знали, что нам будет противостоять агрессивная команда, но нам удалось сдержать соперника с самого начала и добиться комфортного преимущества, особенно удалась вторая четверть. Ну, а когда разрыв дошел до 20 очков, "Маккаби" взвинтил темп, но нам все же удалось победить с комфортным преимуществом.