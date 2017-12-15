Семен Антонов: "ЦСКА рассчитывает на поддержку фанатов в матче с "Маккаби"

Форвард ЦСКА Семен Антонов перед матчем Евролиги против "Маккаби" отметил, что соперник делает акцент на игре в трехсекундной зоне. Команды сыграют в пятницу, 15 декабря, начало встречи – 20.30 по московскому времени.

- Это будет сложный матч, - цитирует пресс-служба клуба Антонова. - "Маккаби" здорово изменился в межсезонье, у них новый главный тренер. Соперники показывают быстрый и атлетичный баскетбол с акцентом на игру в трехсекундной зоне, не так много атакуют издали. Рассчитываем на помощь наших болельщиков.