Семен Антонов: "ЦСКА пробовал разные варианты в обороне против "Реала"

Форвард ЦСКА Семен Антонов, комментируя поражение от "Реала" в полуфинале Евролиги (83:92), сказал, что не может назвать игру армейцев провальной. Также он не стал заострять внимание на работе арбитров.

– Мы много работали, чтобы быть в финале и бороться за трофей, но такова жизнь, – заметил Антонов. – Завтра будет день на то, чтобы придти в себя и готовиться к "Жальгирису". Соперник будет мотивирован, ведь они вышли в "Финал четырех" впервые за долгое время. Но мы должны показать, что мы – ЦСКА, и пусть матч ничего в турнирном плане не решает, сыграть в качественный баскетбол. Вопрос, насколько нужна игра за третье место, можно обсуждать вечно, как и формат этой стадии турнира. Но для болельщиков это хорошо, ведь люди приехали, потратили деньги и хотят увидеть свои команды.

– Можно ли назвать этот матч худшим для команды в нынешнем сезоне Евролиги?

– Наверное, это больше эмоции, ведь это "Финал четырех". Мы в целом провели хороший сезон, всего шесть поражений в "регулярке". Да, у нас были травмы, ребята только сейчас вернулись в строй. Вы видите, какая сейчас атмосфера в раздевалке. Не могу сказать, что это был совсем плохой матч, ведь команда набрала 83 очка. В принципе, делали все, что отрабатывали. Но не могу пока подобрать слов, чтобы сказать, почему так произошло.

– "Реалу" что-то удалось в этом матче лучше, чем вы ожидали?

– В принципе, они показали то, на что способны. У них много талантливых игроков, угроза может исходить от кого угодно. Тем более, что вернулся Серхио Льюль, добавляющий команде креативности. Так их весь сезон тащил Дончич, а теперь два таких созидателя с мячом. Быстрый переход в атаку, много пик-н-роллов на Льюля, моментов для дальних бросков у Кэрролла. Мы пробовали разные варианты в обороне – зонный прессинг, личная защита. Все ребята старались, и никто не может сказать, что мы слили эту игру. Сейчас в душе только огорчение и опустошение.

– Судьи с самого начала задали определенную планку жесткости борьбы, и на двоих команды набрали 51 фол.

– Не стоит что-то сваливать на судейство. Не было же такого, что "Реал" пробил 40 штрафных, а мы пять (по факту у ЦСКА за матч было 19 штрафных, а у "Реала" – 36, – Прим. "СЭ"). Мне кажется, была хорошая жесткая мужская игра – два коллектива не хотели уступать и не жалели себя. Понятно, что бывают моменты, когда арбитры пропускают первый толчок со стороны одного игрока, а потом наказывают другое. Но нельзя сказать, что надо быть хитрее или умнее. Потому что многие баскетболисты играют много лет на таком уровне, и судьи должны знать, кто как играет, грязно или нет. (Антон БАБОШИН)