Родригес надеется завершить серию с "Химками" в третьем матче

Испанский лидер ЦСКА Серхио Родригес, набравший 26 очков во втором четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги против "Химок" (89:84), сказал, что команда хорошо сыграла в отсутствие травмированных товарищей. Счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев.

- У нас отсутствовали два игрока, которые очень важны как в обороне, так и в атаке - Хайнс и Де Коло, - отметил Родригес. - Это было большим испытанием для всех остальных. Без Нандо, который всегда создает большое количество вариантов, например, всем надо было отдать на площадке больше, чем раньше. Надеюсь, он скоро восстановится и вернется к нам. Пока же мы собрались, проделали хорошую работу и победили.

- Вы набрали 26 очков - это ваш личный рекорд в Евролиге.

- Да, я этому счастлив. Но победа важнее. Сейчас такое время, плей-офф, что мы хотим только одного. Мы весь сезон упорно трудились каждый день, чтобы быть здесь. Пока у нас получается. Надеюсь, завершим серию в третьем матче (Антон БАБОШИН)