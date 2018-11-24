Огненная пресс-конференция Дэвида Блатта. Видео

Главный тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт превратил рядовую пресс-конференцию в политическое ток-шоу. На пресс-конференции после домашнего матча с мадридским "Реалом", который закончился победой греческой команды (88:83), журналисты не спешили задавать вопросы главному тренеру - это то ли разозлило, то ли развеселило Блатта.

"Я хочу, чтобы мне задали еще один вопрос. После матча с "Панатинаикосом" мне задали тысячу вопросов. А тут мы обыгрываем "Реал", а вы задаете только два вопроса?! Вы что, шутите?

Давайте, спрашивайте, что хотите. Хотите знать о политической ситуации на Ближнем Востоке? Я могу поговорить и об этом.

Мир в большой беде, вот что я могу вам сказать. С такими мировыми лидерами, как сейчас, у нас большие проблемы. Жаль, Мишель Обама не выдвигалась в президенты, а то я бы проголосовал за нее", - сообщил гражданин США Блатт.

Напомним, Дэвид Блатт с 2006 по 2012 год возглавлял сборную России, с которой выиграл чемпионат Европы-2007 и бронзовые медали Олимпийских игр-2012.