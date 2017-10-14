00:08 | Баскетбол — Евролига

Обзор матча "Химки" - "Валенсия" от Евролиги. Видео

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Евролига представила видеообзор матча 1-го тура регулярного чемпионата "Химки" - "Валенсия" (75:70).

Самым результативным в российской команде стал защитник Алексей Швед, набравший 19 очков. Новичок химчан Томас Робинсон принес команде еще 16 очков. У гостей 22 балла заработал разыгрывающий Эрик Грин.

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