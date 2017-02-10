Никита Курбанов: "В матче с "Црвеной Звездой" я был вдохновлен словами Кириленко"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подчеркнул, что общение с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко вдохновило его перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой". Армейцы в четверг дома разгромили сербскую команду со счетом 102:80 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Курбанов набрал 18 очков, реализовав пять из пяти бросков с игры, включая два трехочковых, и шесть из шести штрафных, а также сделал пять подборов, три перехвата и одну передачу, побив личный рекорд в турнире по рейтингу полезности (29).

– Никакого особенного дня у меня не было, просто я был вдохновлен словами Андрея Кириленко, который перед матчем сказал, что ждет от меня фееричной игры, – приводит "Р-Спорт" слова Курбанова. – Уж не знаю, насколько фееричной получилась моя игра, но я старался сыграть на максимум. Главное для меня действительно играть стабильно матч за матчем, я приверженец такого подхода. Гонки за яркими матчами у меня нет, но, конечно, если получаются такие игры, такая реализация бросков – это приятно. Тем более, когда это приносит победу команде, почему бы нет.