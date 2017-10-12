Нандо Де Коло: "Баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связи"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после стартового матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (93:84) отметил, что встреча выдалась очень тяжелой. Баскетболист также добавил, что армейцы должны как можно быстрее наладить игровые связи.

– Матч получился очень тяжелым, особенно его начало, – цитирует ТАСС Де Коло. – Итальянцы активно начали и попадали все броски. Хорошо, что мы смогли перестроиться по ходу игры и вырвать победу.

В нашей команде много новичков. Это сказывается. Поэтому сейчас мы должны как можно быстрее наладить командную "химию". Это основное.