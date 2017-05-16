"Маккаби" уволил Багатскиса и назначил пятого тренера за сезон

Пресс-служба "Маккаби" из Тель-Авива объявила об отставке Айнарса Багатскиса с поста главного тренера. 50-летний латыш, с 2014 по 2016 год работавший в "Нижнем Новгороде", принял команду по ходу этого сезоне. Вместо него "Маккаби" возглавит Арик Шивек.

С учетом всех соревнований, тель-авивцы потерпели 11 поражений в последних 13 матчах. Команда финишировала четвертой в регулярном чемпионате израильской лиги. Отметим, что Шивек станет пятым главным тренером "Маккаби" в нынешнем сезоне.