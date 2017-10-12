"Маккаби" переиграл "Бамберг" в Евролиге

"Маккаби" победил на выезде "Бамберг" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Пьер Джексон, на счету которого 27 очков.

В другой игре "Олимпиакос" одолел "Басконию" со счетом 75:64.

Евролига

Регулярный чемпионат

Бамберг (Германия) - Маккаби Т-А (Израиль) - 71:88 (20:14, 16:23, 23:18, 12:33)

Б: Зисис (16), Радосевич (12), Рубит (10), Хикман (10).

М: Джексон (27), Ролл (16), Тайс (12), Параховский (10).

12 октября.

Олимпиакос (Греция) - Баскония (Испания) - 75:64 (16:12, 25:21, 19:16, 15:15)

О: Принтезис (17), Аграванис (13), Папаниколау (11), Милутинов (9).

Б: Шенгелия (13), Грейнджер (12), Фойгтманн (11), Уэртас (10).

12 октября.