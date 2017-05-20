Лучшим игроком сезона в Евролиге стал Льюль

На церемонии вручения призов Евролиги по итогам сезона лучшим игроком нынешнего розыгрыша турнира был назван Серхио Льюль из "Реала". Ранее были объявлены обладатели других призов – Кит Лэнгфорд из УНИКСа стал лучшим снайпером, Адам Ханга из "Басконии" – лучшим обороняющимся игроком, а Лука Дончич из "Реала" – лучшим молодым игроком.

Также были названы две символические пятерки – в первую вошел представитель ЦСКА Нандо Де Коло, а во вторую его одно клубник Милош Теодосич.

Сезон в Евролиге завершится в воскресенье – за третье место сыграют ЦСКА и "Реал", а главный приз оспорят "Фенербахче" и "Олимпиакос". (Антон БАБОШИН)