Лучшим игроком сезона в Евролиге стал Льюль. БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:26 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Лучшим игроком сезона в Евролиге стал Льюль

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На церемонии вручения призов Евролиги по итогам сезона лучшим игроком нынешнего розыгрыша турнира был назван Серхио Льюль из "Реала". Ранее были объявлены обладатели других призов – Кит Лэнгфорд из УНИКСа стал лучшим снайпером, Адам Ханга из "Басконии" – лучшим обороняющимся игроком, а Лука Дончич из "Реала" – лучшим молодым игроком.

Также были названы две символические пятерки – в первую вошел представитель ЦСКА Нандо Де Коло, а во вторую его одно клубник Милош Теодосич.

Сезон в Евролиге завершится в воскресенье – за третье место сыграют ЦСКА и "Реал", а главный приз оспорят "Фенербахче" и "Олимпиакос". (Антон БАБОШИН)

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