Кори Хиггинс: "Хантеру теперь легче пугать соперников"

Форвард ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 21 очко в победном матче Евролиги против "Эфеса" (110:79), рассказал, какие задачи стояли перед армейцами после нескольких неудачных игр, и оценил новый внешний вид одноклубника Отелло Хантера, побрившего голову.

– Иногда бывают неудачные дни, а сегодня был очень хороший, – отметил Хиггинс. – Мы все очень хорошо двигали мяч, создавали возможности для легких бросков – вот так мы и забросили 18 "трешек". Мы одержали вторую крупную победу подряд в Евролиге, и теперь нужно сохранить эту стабильность и концентрироваться на игре с "Панатинаикосом". Это будет сложная игра, в прекрасной атмосфере. Я ее действительно жду.

– Ждали, что "Эфес" будет так слаб в обороне?

– Нет. Мы, прежде всего, хотели сами сыграть хорошо, разыгрывать мяч, с чем были проблемы в последних встречах.

– ЦСКА дома играет очень агрессивно.

– Всегда здорово играть при своих болельщиках, при поддержке зала. Мы стараемся от этого отталкиваться.

– Как оцените новую прическу Отелло Хантера?

– Теперь ему легче запугивать соперника – он выглядит по-настоящему страшно. (Антон БАБОШИН)