Кит Лэнгфорд: "За три года в УНИКСе я еще не был в такой ситуации"

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" (75:90) подчеркнул, что высокий процент реализации дальних бросков игроками греческого клуба стал неожиданностью для казанцев. Отметим, что УНИКС с учетом матчей Единой лиги ВТБ в январе проиграл восемь из девяти встреч.

– Мы очень много проиграли в первой четверти, – цитирует "Р-Спорт" Лэнгфорда. – Такое случается в баскетболе, – сказал Лэнгфорд журналистам. – Такой процент попадания дальних бросков для игроков "Олимпиакоса" нетипичен, они обычно не бросают так хорошо. Это было неожиданно. Но они поймали нужный ритм, и, к нашему сожалению, после этого практически все было решено.

За три года в Казани я еще не был в такой ситуации, когда команда проигрывала шесть матчей подряд, но в своей карьере я сталкивался с такими ситуациями. Нам нужна одна победа, и потом будет проще стряхнуть с себя этот неприятный груз. Нужна одна победа.