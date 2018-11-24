Кайл Хайнс: "На ЦСКА не должен был влиять фактор болельщиков"

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс отметил, что игра Евролиги с "Будучностью" получилась неоднородной. Армецы потерпели первое поражение в турнире в нынешнем сезоне – 92:93.

– Эта игра для нас разделилась на две половины, – цитирует официальный сайт Евролиги Хайнса. – Во второй части мы играли совсем не так, как в первой. Нам не удалось остановить соперника. Это была сложная игра, но оттолкнемся от нее и впредь будем лучше. Не думаю, что фактор болельщиков как-то на нас должен был сказаться. Фанаты были хороши, но мы опытные игроки и привыкли выступать в таких условиях.

Отлично, что я набрал 2000 очков в Евролиге, но обстоятельства игры не добавляют радости. Хотелось бы достичь этой отметки в победном матче. Рано или поздно это все равно случилось бы. Это индивидуальное достижение, а игра командная.