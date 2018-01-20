Итудис – о матче с "Панатинаикосом: "Важная победа, особенно с точки зрения психологии"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что победа над "Панатинаикосом" (75:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги оказалась важной, особенно с точки зрения психологии. Он также добавил, что обе команды заслуживали победить.

– Хочу поздравить свою команду. Мы обыграли сильного соперника, который перед этим, если я не ошибаюсь, провел серию из 15 домашних побед, – приводит официальный сайт турнира слова Итудиса. – У них великолепная поддержка трибун. Хочу от всего сердца поблагодарить их за теплый прием. Тринадцать лет, которые мы провели вместе, были важны для них и для нас.

Игра получилась очень интересной, обе команды заслуживали победу. Защита стала тем фактором, который позволил нам победить. Это всего лишь один матч, одна победа в длинном марафоне. Но это важная победа, особенно с точки зрения психологии. И было важно увидеть в глазах игроков стремление добиться успеха, хотя они и вышли из зоны комфорта.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице (15 побед в 19 матчах). "Панатинаикос" занимает пятое место (12 побед в 19 играх). В следующем матче (26 января) ЦСКА на своей площадке примет "Бамберг".