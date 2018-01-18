"Химки" разгромили "Олимпиакос" в Евролиге, Швед набрал 19 очков

"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги разгромили "Олимпиакос" со счетом 82:54. Самым результативным в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 19 очков. 16 очков набрал Чарльз Дженкинс.
У "Олимпиакоса" лучшим стал Кайл Вилджер – 11 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Химки" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
zukunft
Договорняк.
23:14 18 января
Джон....Сильвер
Это не Химки - это Звери лютые были сегодня! Молодцы!
22:18 18 января
Паснаход
А жырным эту новость не надо?
21:59 18 января
redgy
Просто красавчики!
21:49 18 января
FINIX
Но какова защита, вы оценили?
21:47 18 января
FINIX
Ну, шведофобы, давайте, затягивайте вашу песню про эгоизм и командную игру.
21:46 18 января