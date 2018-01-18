"Химки" разгромили "Олимпиакос" в Евролиге, Швед набрал 19 очков

"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги разгромили "Олимпиакос" со счетом 82:54. Самым результативным в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 19 очков. 16 очков набрал Чарльз Дженкинс.

У "Олимпиакоса" лучшим стал Кайл Вилджер – 11 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16)