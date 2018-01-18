21:42 18 января | Баскетбол — Евролига

"Химки" разгромили "Олимпиакос" в Евролиге, Швед набрал 19 очков

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"Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги разгромили "Олимпиакос" со счетом 82:54. Самым результативным в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 19 очков. 16 очков набрал Чарльз Дженкинс.

У "Олимпиакоса" лучшим стал Кайл Вилджер – 11 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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zukunft

Договорняк.

23:14 18 января

Джон....Сильвер

Это не Химки - это Звери лютые были сегодня! Молодцы!

22:18 18 января

Паснаход

А жырным эту новость не надо?

21:59 18 января

redgy

Просто красавчики!

21:49 18 января

FINIX

Но какова защита, вы оценили?

21:47 18 января

FINIX

Ну, шведофобы, давайте, затягивайте вашу песню про эгоизм и командную игру.

21:46 18 января